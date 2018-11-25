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أخبار البلد

سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
عبدالمحسن سلامة -
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
محمد مجدي - نهلة الشربيني - عدسة : عز حسين
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، إن إقامة احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، كانت فكرة من الأهرام، لأنها مؤسسة عريقة عمرها 143 عاما.

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن مؤسسة الأهرام تعد الأقدم والأعرق في تاريخ المؤسسات الصحفية العالمية، فلديها أرشيف ضخم وصور لا تجدها في أماكن أخرى، فهي كما يطلق عليها «ديوان الحياة المعاصرة»، أي أنها التي تؤرخ لكل الأحداث.

وأكد أن أول حديث يلقيه الشيخ زايد بصفته حاكما لدولة الإمارات كان في مؤسسة الأهرام، وبالتالي نجد مجموعة كبيرة من الأشياء النادرة التي تخص تاريخ دولة الإمارات موجودة في الأهرام، وهذا واحد من الأسباب التي دفعت مؤسسة الإمارات إلى الاحتفال بـ«مئوية زايد» تحت عنوان «زايد في القلب»،

وعن العلاقات المصرية الإماراتية، أكد نقيب الصحفيين ان أنها النموذج الصحيح للعلاقات العربية العربية، من حيث الاستقرار والثبات وعدم الاهتزاز؛ إن إن مشكلة العلاقات العربية تتداول صعودا وهبوطا، أما العلاقات المصرية الإمارتية مستقرة ومتصاعدة بصورة كبيرة، ونرجو أن نكون كل العلاقات العربية في هذا الإطار.
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
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