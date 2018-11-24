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مرأة

البوت الأبيض يعود من جديد ..موضة غير مرغوب فيها

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
ريهام قدري
لا غنى في فصل الشتاء عن الحذاء الشتوي الأسود فهو التصميم الأزلي في خزانة كل سيدة، ولكن ما لاحظناه في المواسم الأخيرة هو دخول الحذاء الشتوي الأبيض إلى ساحة الموضة.

هذا التصميم الفريد الضروري في خزانة كل سيدة تمامًا كالحذاء الأسود يتماشى مع إطلالاتكِ النهارية والمسائية إليكِ بعض التصاميم:


وكان البوت الابيض هي احدي الصيحات التي تبتعد عنها العديد من الفتيات ولكنها عادت من جديد بشتاء 2019 .
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