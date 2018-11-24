مفتي الجمهورية فى ضيافة جامعة الفيوم .. صور

استقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية بحضور الدكتور عادل الدرغامي عميد كلية دار العلوم والدكتور محسن محمد أحمد وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



توجه فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى كلية دار العلوم لمناقشة رسالة ماجستير بعنوان أثر المقاصد فى أحكام الضمان دراسة أصولية فقهية مقارنة مقدمة من الباحث الدرى كمال أحمد بكلية دار العلوم.



ويشرف على الرسالة الدكتور صابر مشالى عميد الكلية الاسبق والدكتور وجيه الشيمى رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم.

