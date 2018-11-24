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أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم الإرهابي الدامي الذى طال مركز شرطة (تازربو) جنوب شرق ليبيا.

وقالت البعثة - في بيان وزعته الأمم المتحدة بجنيف اليوم /السبت/ - إن الهجوم على مركز شرطة تازربو، الذى نسب إلى تنظيم (داعش)، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين ويرجح أنهم اختطفوا .

ودعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وإعادتهم إلى أسرهم بشكل آمن، مذكرة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، مطالبا إياهم بالكف فورا عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالا للقانون الدولي.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية إلى سحق الإرهاب الذى يهدد استقرار البلاد وامنها .
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