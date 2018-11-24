ننشر نص مشروع تعديل قانون جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي

تقدمت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بمشروع قانون، لتعديل المادة رقم (131) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 88 لسنة 2003، والتي تقتصر رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات تحقيق في المادتين 116 مكرر و116 مكرر أ، الخاصة بجريمة الاتجار في النقد الأجنبي، إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب رئيس مجلس الوزراء.



ويعطي مشروع القانون، الذي حصلت "صدى البلد" على نسخة منه، الحق للنيابة العامة، بعد استئذان رئيس المحكمة المختصة في حالات الاستعجال، استصدار إذن بالقبض والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق، على أن تخضع حالات الاستعجال للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة المختصة.



وقالت "ناشد"، في المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون، إن المادة 131 من قانون البنك المركزي، قيدت من حق النيابة العامة في التحقيق أو اتخاذ الدعوى قبل الحصول على إذن من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء، مما يجعل هناك صعوبة في الوصول إلى معلومات جدية ومؤكدة بحيازة المتهم نقد أجنبي، إضافة إلى إمكانية إخلاء سبيل المتهم لعدم ورود إذن برفع دعوى عليه من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء.