طب بيطري الغربية: تحصين 255 ألفا و843 ماشية ضد الحمى القلاعية

قال وكيل مديرية الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور، إن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة بلغ حتى الان 255 ألفا و843 ماشية من إجمالي 297 ألفا و868 رأس ماشية بنسبة بلغت 85.9% من إجمالي العدد المستهدف تحصينه.



وذكر بيان للمديرية اليوم أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التعليمات بتحصين كافة المواشي على مستوى المحافظة للوقاية من كافة الأمراض، بالإضافة إلى تنظيم مديرية الطب البيطري قوافل مجانية لعلاج الماشية بالقرى الأكثر إحتياجًا بالمحافظة دون تحميل الأهالي أي أعباء مالية.



وأوضح البيان أن الهدف من تلك التحصينات هي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من تعرضهم للإصابة بأمراض مشتركة والتي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.