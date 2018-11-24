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محام يوضح الشروط التي وضعها القانون والفقه لمسكن الزوجية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد مهران، محام ومدير مركز القاهرة لقضايا الأسرة، إن المسكن هو دائما مثار ومحل جدل في جميع خلافات وقضايا الأسرة، ويعاني منها الطرفان قبل الزواج في تكوينها وتشكيلها، بالإضافة للمشاكل العديدة والخلافات خلال الطلاق.

وأوضح "مهران" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفقه والقانون وضعا ضوابط وشروطا لمنزل الزوجية، من أهمها الاستقلال حيث يكون المنزل مستقلاً بشكل كامل عن كلا الطرفين وبعيد عن أهلهم، مضيفاً أن ارتفاع معدلات الطلاق والخلع في مصر يعود لتدخل أهل الزوجين في حياتهم الخاصة.

وأشار المحامي، إلى أن أمان المسكن من أهم الشروط التي وضعها القانون والفقه لحفظ حقوق الزوجة، حيث تشعر بالأمان داخل المسكن دون تعرضها لأي مكروه.
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