محبي مصر تستقبل نائب محافظ الجيزة لبحث إطلاق معا نبني حياة بالعياط

في إطار مبادرة "معا نبني حياة" استقبلت مؤسسة محبى مصر للتنمية والثقافة، برئاسة الكاتب الصحفى، محمود بكرى، اليوم السبت، بمقر المؤسسة، الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، لبحث آخر استعدادات المؤسسة، لإطلاق قوافل الخير بمراكز وقرى المحافظة، بحضور عدد من أعضاء وفريق العمل.



وأعلن محمود بكرى، رئيس المؤسسة، خلال اللقاء، عن إطلاق قافلة للخدمات الخيرية، بمركز العياط، لخدمة الأهالى، وتوزيع عدد كبير من البطاطين، على الأسر الأكثر فقرا بنطاق الدائرة، إضافة إلى توزيع عدد من الشنط الخيرية والخدمات الأخرى المادية والطبية، لأبناء المركز، فى إطار حرص المؤسسة على توصيل المساعدات للفئات المستحقة.



وأكدت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة، على ضرورة المشاركة المجتمعية، فى مساعدة الأسر الفقيرة، مشيدة بالدور الذى تقوم به مؤسسة محبي مصر، فى خدمة ودعم الأسر المحتاجة، خلال السنوات الآخيرة.



وحول دور محافظة الجيزة، فى القوافل الخيرية التي تطلقها المؤسسة بالعياط، خلال الأيام القادمة، أكدت نائب المحافظ، انها ستتواصل مع رئيس المدينة، للتنسيق ومساعدة فريق العمل، فى الوصول إلى المناطق الاكثر احتياجا بالتعاون مع فريق الباحثين بمحبى مصر.



وأشاد الكاتب الصحفى، محمود بكرى، أثناء الاجتماع، بتعيين الدكتورة لمياء عبدالقادر، نائبا لمحافظ الجيزة، من فئة الشباب، مؤكدا أن هذا النموذج يعكس حرص الدولة على الاهتمام بالشباب وتمكينهم فى مناصب قيادية للنهوض بمستقبل الدولة المصرية.



شارك في اللقاء عضو مبادرة "معا نبني حياة"المخرج سيد سالم رئيس شركة زوايا.