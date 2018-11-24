الأهرام تحتفل بـ مئوية زايد.. سفير الإمارات: سعداء باحتفالية زايد في القلب .. وسلامة: مؤسس الدولة الشقيقة ملهم العرب بمواقفه الخالدة .. وجبر: رجل أحب مصر فأحبه المصريون

الأهرام تحتفل بـ«مئوية زايد»..

عبدالمحسن سلامة:

مصر والإمارات النموذج الصحيح للعلاقات العربية

الشيخ زايد كان الداعم الأول لمصر في مواجهة إسرائيل

حياة الشيخ زايد كانت ملهمة لكل العرب

سفير الإمارات في القاهرة:

مصر من أولى الدول التي أحبها زايد

الشيخ زايد زرع فى الإمارات حب الخير



1918 عام ولد فيه العظماء زايد وعبدالناصر والسادات

كرم جبر:

الشيخ زايد رجل أحب مصر فأحبه المصريون

الإمارات كانت الشريك الأول لمصر في حربها ضد الإرهاب

افتتح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وسفير دولة الإمارات لدى مصر جمعة مبارك الجنيبي، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صباح اليوم السبت، معرض الصور النادرة للشيخ زايد بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان، تحت عنوان "زايد في القلب"، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مصر.ويقام المعرض في إطار الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين، وتتضمن إصدار كتاب وثائقي عن الشيخ زايد، شارك به نخبة من كبار المفكرين، والمؤرخين، والمثقفين العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الصور والأخبار الصحفية النادرة التي تؤرخ لحياة مؤسس دولة الإمارات.وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قال إن هناك علاقة مميزة جمعت مصر بالشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان عاشقا للمصريين، وأثبت رؤيته في أن مصر هي القلب النابض للعالم العربي ولا عالم عربي قوي دونها، مشيرا إلى أن سياساته المتبعة كانت تصب في هذا الاتجاه بشكل دائم.وأضاف أن الشيخ زايد هو أول من وقف إلى جانب مصر في أكتوبر وكان صاحب الفكرة في منع البترول عن الدول المعاونة لإسرائيل وعلى رئيسهم أمريكا دون خوف ليجد جميع الدول العربية في ظهره لمساندة مصر، مؤكدا أن مصر والإمارات النموذج الصحيح لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية.ووجَّه نقيب الصحفيين خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، على رعايتهما لاحتفالية مؤسسة الأهرام بـ«مئوية زايد»، والتي اعتبارها احتفالية تليق بالعلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والإماراتي.وأضاف أن الاحتفالية جاءت متزامنة مع احتفال شعب الإمارات بمرور 100 عام على ميلاد الشيخ زايد مؤسس الإمارات، الذي ولد في عام 1918، لذا فأردنا مشاركة الشعب الإماراتي في احتفاله بمؤسس الإمارات، مثلما يشاركوننا احتفالتنا وأفراحنا والمواقف الصعبة، فهذه الاحتفالية تأتي كمبادلة حب بحب من المصريين لشعب الإمارات، لأننا ندرك مدى حب الإمارتيين للشيخ زايد، لأنه موحد دولتهم، فهو أول رئيس لدولة اتحاد فيدرالي عربية، مؤكدا أنها تأتي وفاء من الشعب المصري للشيخ زايد والشعب الإماراتي.وعن أبرز اللحظات الملهمة في حياة الشيخ زايد من خلال الصور النادرة التي استعرضها المعرض، قال عبدالمحسن سلامة، إن مواقف الشيخ زايد كلها ملهمة منذ توليه إدارة إمارة أبو ظبي حاكما لها، ثم قيادته لتوحيد دول الإمارات، وتلك المواقف ضمن اللحظات التي يوثقها المعرض، حتى إتمام توحيد الإمارات، ثم نهضة الإمارات، فنجده استطاع أن يحول دولة الإمارات من دولة متناثرة الإمارات إلى دولة حديثة تضاهي أكبر الدول، فاللحظات الملهمة في حياة الشيخ زايد كثيرة سواء على مستوى دولته أو على مستوى العالم العربي أو العالم كله.كما تحدث نقيب الصحفيين، عن إقامة مؤسسة الأهرام للاحتفالية ، مؤكدا أنها مؤسسة عريقة عمرها 143 عاما، إذ إنها تعد الأقدم والأعرق في تاريخ المؤسسات الصحفية العالمية، فلديها أرشيف ضخم وصور لا تجدها في أماكن أخرى، فهي كما يطلق عليها «ديوان الحياة المعاصرة»، أي أنها التي تؤرخ لكل الأحداث.وأكد أن أول حديث يلقيه الشيخ زايد بصفته حاكما لدولة الإمارات كان في مؤسسة الأهرام، وبالتالي نجد مجموعة كبيرة من الأشياء النادرة التي تخص تاريخ دولة الإمارات موجودة في الأهرام، وهذا واحد من الأسباب التي دفعت مؤسسة الإمارات إلى الاحتفال بـ«مئوية زايد» تحت عنوان «زايد في القلب»،فيما ألقى سفير دولة الإمارات، في مصر جمعة مبارك الجنيبي، كلمة قال فيها: إن مصر كانت في قلب زايد منذ قيام الاتحاد الإماراتي، فكانت هي الشغل الشاغل له والأحب إلى قلبه ومن الدول الأولى التي ساندته في قيام اتحاد الإمارات، مؤكدا أنه زرع هذا الخير والمساندة والمحبة في قلوب الشعب الإماراتي وقادته، وهو ما تتم ترجمته في العلاقات المصرية الإماراتية في الوقت الحالية، مقدما شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، على رعايتهما الكريمة للاحتفالية.كما وجه السفير الإماراتي شكره لمؤسسة الأهرام على مبادرة الاحتفال بمئوية الشيخ زايد، لافتا إلى أن مصر كانت الشغل الشاغل لمؤسس دولة الإمارات الذي كان محبا للدولة المصرية شعبا وقيادة.وأضاف أن الشيخ زايد تربى في بيئة عربية مسلمة تحب الكرم ومساعدة الآخرين، وبالتالي كانت كل طبائعه طباع عربية أصيلة، فأحب العالم العربي وأحب أبناء عمومته من العرب، لافتا إلى أن مؤسس دولة الإمارات، ولد في عام 1918، وهو العام الذي ولد فيه زعماء آخرون في مصر وهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، لذا فهو عام الزعماء العظماء.فيما، أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن دولة الإمارات كانت الشريك الأول لمصر في حربها ضد الإرهاب، والشعب المصري حافظ جميل الشيخ زايد بعد دعمه الدائم على مر التاريخ، مؤكدا أن مؤسس دولة الإمارات له مكانة خاصة في قلوب المصريين لما له من دور كبير في المصالحة التاريخية بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ودول الخليج العربي.وأضاف "جبر" أن المصريين لا يشعرون بغربة أثناء وجودهم في الإمارات؛ حيث يأخذون حقوقهم وكأنهم في مصر، فلا تفرقة بينهم وبين الشعب الإماراتي، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 198 جنسية تعيش في الإمارات، متقدما بالشكر للشيخ خليفة بن زايد وللشعب الإماراتي على دعمه الدائم لمصر، مؤكدا أنه رجل أحب مصر فأحبه المصريون، بسبب مواقفه الكثيرة في دعم مصر دولة وشعبا.وأكد أن المصريين يحبون الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، نظرا لمواقفه تجاه مصر والشعب المصري في مختلف الحقب الزمانية، فنجده داعما مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967 فكان له دور مهم جدا في مساندة مصر لمحو آثارها، وكان له دور مهم في حرب 1973 عندما قرر قطع إمدادات البترول عن أمريكا والدول المساندة لإسرائيل.وتابع أن الشيخ زايد قدم الدعم المادي والعسكري لمصر بعد حرب 73، كما ساهم مساهمة كبيرة في تعمير مدن القناة التي أضرت بها الحرب، فضلا عن دوره الكبير في إنهاء القطيعة بين مصر والدول العربية، بعد اتفاقية كامب ديفيد، فكانت الإمارات مصرة على عدم حدوث تلك القطيعة، فكان الشيخ زايد كعادته رجل سلام، واستطاع إنهاء الخلاف العربي المصري، وأعاد مصر إلى العرب وأعاد العرب إلى مصر.وأوضح أن حكام الإمارات يسيرون على نفس نهج الشيخ زايد في سياسته تجاه الدول العربية عامة ومصر خاصة، فوجدنا أن الإمارات كانت من أوائل الدول العربية التي دعمت مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما كانت داعمة وشريكا رئيسا لمصر في حربها ضد الإرهاب مؤكدة أنها لم تتوان في تقديم كل صور الدعم لمصر، وهو ما تبلور بعد ثورة 30 يونيو.وأشار إلى أن المساندة الإماراتية لمصر مستمرة، خصوصا في ظل تعدد الزيارات للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات وعلاقته القوية بحكام الدولة الإماراتية، تلك الزيارات التي أسفرت عن الكثير من المشروعات والاستثمارات الإماراتية في مصر.وأنهى جبر كلمته بأنه كل هذه المواقف كانت سببا قويا في حب المصريين للإمارات حكاما وشعبا، لأنهم لم يروا من دولة الإمارات إلا الخير.