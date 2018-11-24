ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:53 م
صورة من جانب لقاء
صورة من جانب لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أولد ترافورد فى الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 43 بداعي التسلل.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة ، بينما جاء فريق كريستال بالاس فى المركز السادس عشر برصيد 8 نقطة .
loading...

ترشيحاتنا

ميدو مهاجما الخطيب: فن الإدارة مالوش علاقة بالنجومية

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقد كارتيرون ويمنحه 140 ألف دولار شرطاً جزائياً

3 لاعبين لتدعيم القلعة البيضاء فى الحصاد الأسبوعي لــ نادي الزمالك .. فيديو

كلاكيت تاني مرة.. لاعب الترجي يرفض الانضمام للأهلي

محضر أمن دولة طوارئ لمصنع أدوية مغشوشة بالعبور

مدبولي يتفقد مشروعات الإسكان ببدر وتنفيذ 17 ألف وحدة بتكلفة 2.1 مليار جنيه

الخطوط الجوية الكويتية تحبط محاولة إشعال إعلام قطر لفتنة جديدة

طارق سليمان مدربا للحراس بالأهلي خلفا لمصطفى كمال.. وعادل مصطفى مدربا مساعدا

شاهد.. بن سلمان يتخلى عن البروتوكول في مطعم إيطالي بالإمارات

سقوط «كفيف» أسفل عجلات المترو بالمعصرة

هجام يستولي على 71 ألف جنيه من كازيون أكتوبر ويشتري ذهبا لزوجته.. صورة

انتحار طفل بالهرم.. طالب الإعدادي شنق نفسه بسبب المذاكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فيديو

جهود مديريات الأمن تواصل ضبط الأسواق بالمحافظات.. فيديو
لوبلان: البعثة الفرنسية تعمل بمعبد الرامسيوم منذ 25 عاما.. فيديو
فيديوجراف| إيرانى يقضي 18 عاما داخل المطار لسبب غريب
الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو
الإعلامية نهال كمال تروي ذكريات عملها في ماسبيرو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟