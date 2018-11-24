التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أولد ترافورد فى الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وألغى حكم المباراة هدف لفريق كريستال بالاس فى الدقيقة 43 بداعي التسلل.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة ، بينما جاء فريق كريستال بالاس فى المركز السادس عشر برصيد 8 نقطة .

