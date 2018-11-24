البحيرة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .. فيديو وصور

يواصل رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة ، متابعة شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها على الرغم من تواصل سقوط الأمطار .



ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار برفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع وكذا استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الاعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.



واكد المحافظ، على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه لسرعة التدخل والتعامل في حال حدوث اى طارئ ، مشيرا إلى تلقي تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة .



وفى سياق متصل، قام اللوا خالد جمعة عبدالرحمن عطية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتخصيص عربات لإدارة الازمات والكوارث لتجوب الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة دمنهور لكسح مياة الامطار بداية من عبدالسلام الشاذلى - ارض ادمون - طريق النصر - امتداد أبوالريش والعمل جارى لكسح مياة الامطار بصفة مستمرة تيسيرا لحركة مرور المواطنين وسير السيارات.



وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، عن أرقام الخط الساخن والطوارئ وهى ٣١٤٨٠٣٧-٠١٠١٢٥٤٤٥٥١.



أما فى إيتاى البارود ، تابع المهندس صلاح مسعود رئيس المدينة، بوسط الشارع أعمال شفط مياه الأمطار بشارع رمسيس والجمهورية بنزلة الكوبرى العلوى والطريق الزراعى السريع ، حيث قامت سيارات الكسح بشفط مياه الأمطار بمعرفة العالمين بالصرف الصحى ورفع مخالفات الأمطار عن طريق العاملين بمنظومة النظافة بمساعدة الأهالى.



وتشهد محافظة البحيرة منذ مساء يوم الخميس الماضى، وحتى اليوم السبت حالة من الطقس السيء تسبب فى سقوط الأمطار الغزيرة على جميع مراكز ومدن محافظة البحيرة غرق شوارعها بالامطار وخاصة المدن الساحلية "رشيد ،إدكو، كفر الدوار " مما تسبب فى عزل المواطنين فى منازلهم وحجبهم عن شراء احتياجاتهم.



وأعلنت الأجهزة المختصة برشيد عن غلق البوغاز وتوقف حركة الصيد والملاحة بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة الصيادين .