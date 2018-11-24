يوم فى ساحات المحاكم.. تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ 23 ديسمبر.. وخاطفي طفل الشروق لـ 28 يناير

19 يناير.. نظر دعوى إلزام الحكومة بوضع كاميرات على المحال والمؤسسات والشوارع

إخلاء سبيل 3 من أعضاء الأولتراس بأحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني



شهدت ساحات المحاكم اليوم السبت، عدة قضايا شغلت الرأي العام ، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب، لجلسة 23 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم.



كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.



أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 28 يناير لسماع الشهود.



صدر القرار برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم عمر وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل وإيهاب حكيم ومحمد الفيصل .



وكانت النيابة العامة في يوليو الماضي، أحالت المتهمين للجنايات بتهم الاختطاف والاشتراك فيه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيصّ



واعترف المتهمون في التحقيقات باختطاف الطفل سامي لخلافات مالية مع جده، وأنهم راقبوا تحركات وخط سير الطفل لأكثر من 10 أيام حتى تمكنوا من خطفه.



قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية لجلسة 19 يناير المقبل لتقديم المستندات ، ولأخذ الرأي القانونى لهيئة مفوضي الدولة.



وذكرت الدعوى التى اقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا اى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات ، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.



وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلًا حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية ، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانٍ ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل 3 من أعضاء ألتراس أهلاوي، على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا باستاد القاهرة، بتدابير احترازية.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

