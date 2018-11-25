انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

تراجع حجم احتياطي مصر من الذهب خلال سبتمبر الماضي إلى 2.545 مليار دولار مقابل 2.564 مليار في أغسطس الماضي بفارق 19 مليون دولار ومقارنة بـ 2.6 مليار في يوليو السابق لهما بانخفاض حجمه 55 مليونا.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة مصر من العملات الأجنبية ارتفعت إلى 41.253 مليار دولار مقابل 41.2 مليارا في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 41.03 مليار في يوليو 2018.





وسجل جملة الاحتياطيات الرسمية في سبتمبر الماضي 44.5 مليار دولار مقابل 44.422مليارا في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ44.32 مليارا في يوليو 2018.