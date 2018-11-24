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محافظات

إحالة 8 أطباء وممرضين بشبين القناطر للتحقيق

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 م
إحالة 8 أطباء وممرضين
إحالة 8 أطباء وممرضين بشبين القناطر للتحقيق
إبراهيم الهوارى
اجرى محمد الحسيني رئيس مدينة شبين القناطر جولة مفاجئة على الوحدة الصحية بقرية عرب الشعراء التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة، برفقة رمضان النجار رئيس الوحدة المحلية بالجعافرة وتبين غياب 8 من الأطباء والصيادلة والممرضين وجار اتخاذ اللازم.

أكد الحسيني أنه خلال الجولة تم تفقد سير العمل بالوحدة الصحية تأكد خلالها غياب كامل طاقم العمل بها من أطباء وتمريض وذلك بعد الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف بالوحدة، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم جميعا للتحقيق.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر أنه تم الشطب على الأطباء والممرضين الذين تغيبوا عن العمل وإحالتهم للتحقيق وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.
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