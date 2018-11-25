ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الداخلية تواصل حملات تموينية لمراقبة السلع والأسواق.. وضبط 235 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح 645 مخالفة مرافق وإشغالات وتموينية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:41 ص
حملات - ارشيفية
حملات - ارشيفية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
متابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار
ضبط 645 مخالفة مرافق وإشغالات وتموين في حملات بشوارع الغربية
ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات 


شنت الأجهزة الأمنية حملات تموينية مكبرة بمديريات أمن "القليوبية - البحرالأحمر" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية .. لمتابعة حركة الأسواق ، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.

أسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط (19) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط (235) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (9) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط (92) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (592) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط (18) قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، ضبط (37) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، تم ضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

وفى مديرية أمن القليوبية، تم ضبط المدعو خالد.م.ع- مواليد 1971- المدير المسئول عن محطة لوقود السيارات ملك المدعو/شكرى.ص.ح ، والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، لقيامه بالتلاعب فى المعايرة الخاصة بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين ، بقصد الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة ، وتبين قيامه بالإستيلاء وتجميع كميات من المواد البترولية بلغت ( 9 آلاف لتر "بنزين 92"، و ضبط المدعو/خالد.أ.أ- مواليد1967- مسئول عن محطة وقود سيارات ملك المدعو/وائل.ع.م ، والكائنة بدائرة قسم شرطة قهــا، لقيام الأخير بالتلاعب بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين ، بقصد الإستيلاءعلى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتبين إستيلائهم على كميات من المواد البترولية بلغت نحو ( 18 ألف لتر بنزين"80"، 21 ألفلتر"سولار").

فيما تمكنت من ضبط المدعو حسان.ح.ف - مواليد 1985 - المدير المسئول عن محطة لوقود السيارات ملك المدعوة/منى.م.ح ،كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لقيامه بالتلاعب فى المعايرة ا لخاصة بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين، بقصد الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتبين قيامه بالاستيلاء وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت نحو ( 16 ألف لتر بنزين"80" ).

وفى سياق متصل بمديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط كمية من الدواجن الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمى وزنت نحو (706 كيلو جرامات) بإحدى ثلاجات حفظ المجمدات ، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة. 


كما حررت مديرية أمن الغربية اليوم السبت 645 مخالفة مرافق واشغالات وتموينية فى حملات بشوارع مراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود.

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر (60) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة وحرر (192) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(349) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و(101) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و(8) تندات وسقيفة بدون ترخيص و(26) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و (70) غرامة فورية و(7) عربات يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(91) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.


وفى ذات السياق حررت مديرية أمن الغربية اليوم خلال حملة مرورية مكبرة 987 مخالفة مرورية وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات بشوارع طنطا والمحلة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية حرر (27) سيارة بدون لوحات و(82) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(245) مخالفة على نموذج 125 و(189) انتظار خاطئ و(4) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (883) حالة مقابل تحصيل مبلغ (83450 جنيها) كغرامات فورية.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول الثانوي

رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو

عبد الواحد السيد: شريف إكرامي الأحق بحراسة مرمى الأهلي..فيديو

تخبط في الزراعة حول تصدير القطط والكلاب.. وصدى البلد يكشف الحقيقة كاملة

سيد عبدالحفيظ يشهر سيفه..خصم 100 ألف جنيه لعاشور و20 ألفا لمؤمن

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

وصول زياد رحباني القاهرة بصحبة 50 من أعضاء فرقته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو
موجز البلد| مقتل مصري بالسعودية..الأرصاد تحذر من الطقس.. وزير باكستاني يحرق أمتعته
عبد الواحد السيد: شريف إكرامي الأحق بحراسة مرمى الأهلي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟