الداخلية تواصل حملات تموينية لمراقبة السلع والأسواق.. وضبط 235 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح 645 مخالفة مرافق وإشغالات وتموينية

متابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار

ضبط 645 مخالفة مرافق وإشغالات وتموين في حملات بشوارع الغربية ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات









شنت الأجهزة الأمنية حملات تموينية مكبرة بمديريات أمن "القليوبية - البحرالأحمر" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية .. لمتابعة حركة الأسواق ، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.





أسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط (19) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، وضبط (235) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (9) قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط (92) قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط (592) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط (18) قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، ضبط (37) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، تم ضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.





وفى مديرية أمن القليوبية، تم ضبط المدعو خالد.م.ع- مواليد 1971- المدير المسئول عن محطة لوقود السيارات ملك المدعو/شكرى.ص.ح ، والكائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، لقيامه بالتلاعب فى المعايرة الخاصة بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين ، بقصد الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة ، وتبين قيامه بالإستيلاء وتجميع كميات من المواد البترولية بلغت ( 9 آلاف لتر "بنزين 92"، و ضبط المدعو/خالد.أ.أ- مواليد1967- مسئول عن محطة وقود سيارات ملك المدعو/وائل.ع.م ، والكائنة بدائرة قسم شرطة قهــا، لقيام الأخير بالتلاعب بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين ، بقصد الإستيلاءعلى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتبين إستيلائهم على كميات من المواد البترولية بلغت نحو ( 18 ألف لتر بنزين"80"، 21 ألفلتر"سولار").





فيما تمكنت من ضبط المدعو حسان.ح.ف - مواليد 1985 - المدير المسئول عن محطة لوقود السيارات ملك المدعوة/منى.م.ح ،كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها، لقيامه بالتلاعب فى المعايرة ا لخاصة بخزانات تموين السيارات والإحتيال على المستهلكين، بقصد الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتبين قيامه بالاستيلاء وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت نحو ( 16 ألف لتر بنزين"80" ).





وفى سياق متصل بمديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط كمية من الدواجن الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمى وزنت نحو (706 كيلو جرامات) بإحدى ثلاجات حفظ المجمدات ، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الغردقة.









كما حررت مديرية أمن الغربية اليوم السبت 645 مخالفة مرافق واشغالات وتموينية فى حملات بشوارع مراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود.





وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر (60) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة وحرر (192) محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(349) محضر حالة رفع اشغال بالطريق العام و(101) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و(8) تندات وسقيفة بدون ترخيص و(26) ازالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و (70) غرامة فورية و(7) عربات يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(91) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.









وفى ذات السياق حررت مديرية أمن الغربية اليوم خلال حملة مرورية مكبرة 987 مخالفة مرورية وتحصيل 83 ألف جنيه غرامات بشوارع طنطا والمحلة.





وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية حرر (27) سيارة بدون لوحات و(82) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(245) مخالفة على نموذج 125 و(189) انتظار خاطئ و(4) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح فى (883) حالة مقابل تحصيل مبلغ (83450 جنيها) كغرامات فورية.





وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.



