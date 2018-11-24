مدير أمن البحيرة يفاجئ الخدمات الأمنية بالمحمودية والرحمانية.. صور

واصل اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشرطية والاكمنة والأقوال الأمنية بدائرة مراكز وأقسام المديرية .



وتفقد اليوم السبت الخدمات الأمنية بمركز شرطة المحمودية، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات لمجابهة كل ما يخل بالأمن العام.



وشملت الجولة التفقدية، مركز شرطة المحمودية وهدف الحراسات المشددة المعين لحراسة محطة توليد كهرباء العطف بالمحمودية ومركز شرطة الرحمانية.



وفاجأ الرشيد الخدمات الأمنية بنطاق المركزين والتقى بالضباط والأفراد، وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات.



وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.