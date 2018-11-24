السفارة المصرية بنيروبي تشارك في ندوة حول المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية

شاركت السفارة المصرية في نيروبي بالندوة التي نظمها مجلس ترويج الصادرات الكيني في إطار استعداد الحكومة والقطاع الخاص الكينيين للمشاركة في المعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا الذي تستضيفه القاهرة الشهر المقبل من خلال وفد يضم عدد من المسئولين الحكوميين الكينيين ورؤساء كبريات الشركات الكينية العاملة في شتى المجالات.



وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم السبت- أن المشاركة تأتي في إطار جهود الترويج للمعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 11 إلي 17 ديسمبر المقبل، ويشارك في الندوة وكيل أول وزارة التجارة الكينية، ورئيس مجلس ترويج الصادرات الكيني، بالإضافة إلى ممثل البنك الأفريقي للصادرات والواردات في كينيا.



وأبرزت السفارة خلال الندوة الدور المهم الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة القارية الإفريقية الحرة التي ستسمح للدول الإفريقية بتوسيع حركة التجارة الداخلية بينها والاستفادة من سوق إفريقية مُوحدة يبلغ عدد سكانها نحو مليار نسمة وحجم اقتصادها نحو 3 ترليونات دولار.



وأكدت السفارة الفرص التي يمثلها عقد المعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا الذي سيشهد مشاركة أكثر من ألف شركة إفريقية وعالمية وأكثر من 70 ألف زائر ويعقد في مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للصادرات والواردات.