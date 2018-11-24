ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السفارة المصرية بنيروبي تشارك في ندوة حول المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:27 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ
شاركت السفارة المصرية في نيروبي بالندوة التي نظمها مجلس ترويج الصادرات الكيني في إطار استعداد الحكومة والقطاع الخاص الكينيين للمشاركة في المعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا الذي تستضيفه القاهرة الشهر المقبل من خلال وفد يضم عدد من المسئولين الحكوميين الكينيين ورؤساء كبريات الشركات الكينية العاملة في شتى المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم السبت- أن المشاركة تأتي في إطار جهود الترويج للمعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 11 إلي 17 ديسمبر المقبل، ويشارك في الندوة وكيل أول وزارة التجارة الكينية، ورئيس مجلس ترويج الصادرات الكيني، بالإضافة إلى ممثل البنك الأفريقي للصادرات والواردات في كينيا.

وأبرزت السفارة خلال الندوة الدور المهم الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة القارية الإفريقية الحرة التي ستسمح للدول الإفريقية بتوسيع حركة التجارة الداخلية بينها والاستفادة من سوق إفريقية مُوحدة يبلغ عدد سكانها نحو مليار نسمة وحجم اقتصادها نحو 3 ترليونات دولار.

وأكدت السفارة الفرص التي يمثلها عقد المعرض الأول للتجارة البينية في إفريقيا الذي سيشهد مشاركة أكثر من ألف شركة إفريقية وعالمية وأكثر من 70 ألف زائر ويعقد في مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للصادرات والواردات.
loading...

ترشيحاتنا

مسلسل كارتون يقود طالبا إلى السجن قتل مدرسته بالاسكندرية..تفاصيل

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى أحمد عادل عبد المنعم

اتحاد الكرة يشكر كهربا ويغرم الزمالك والداخلية

ميدو مهاجما الخطيب: فن الإدارة مالوش علاقة بالنجومية

تفاصيل مقتل شاب مصرى بالرصاص فى السعودية خلال حراسة إحدى المزارع

شاهد.. ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق في آخر ظهور قبل الطلاق

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.. فيديو

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو

شاهد.. ماذا قال ميدو عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي

ميدو لـ الخطيب: سلامتك يا بيبو

انتحار طفل بالهرم.. طالب الإعدادي شنق نفسه بسبب المذاكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

فيديو

الري تتحدى: نتمنى سقوط الأمطار لاختبار جاهزيتنا.. فيديو
فيديوجراف.. أسترالي يقتل ابنته بسبب الفقر
البحيرة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .. فيديو وصور
شاهد.. تعليق وزارة الصحة على ضبط مصنع أدوية مغشوشة
الصحة تعلن موعد المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟