ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير محمية رأس محمد قبل فتحها أمام الزوار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
حنان توفيق
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أعمال التطوير بمحمية رأس محمد يرافقها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومارك زيمسكي، منسق وكبير متخصصي التنوع البيولوجي بمرفق البيئة العالمي بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة من المنطقة العربية.

تجول الحضور في المعرض والمسارات الجديدة وشاهدوا التطورات والعلامات التفسيرية التي تم الانتهاء منها في المحمية.. علاوة على ذلك، تم تصميم كافتيريا صديقة للبيئة لخدمة زوار المحمية.

كما شملت الزيارة تفقد منطقة أشجار المنجروف والشق الزلزالى والمدخل الحجرى للمحمية وعدد من المواقع بالمحمية مع شرح لأهمية كل موقع ومكوناته.

وقد قامت الوزارة بأعمال تطوير محمية رأس محمد من خلال مشروع التمويل الذاتي للمناطق المحمية في مصر بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وهيئة محميات سيناء. 

يهدف التطوير إلى توفير خدمات جديدة في المحمية لكي يتمكن الزوار من التمتع بجمالها مع الحفاظ على مواردها الطبيعية الفريدة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت مركزًا للزوار يروج للمنطقة المحمية من خلال المواد التعليمية، وتوفير المعلومات اللازمة للزوار ليتم توضيح مرافق المحمية، والمناطق الطبيعية ذات الأهمية الخاصة وكيفية الوصول إلى مواقع الغوص وشروط إستخدام المعسكرات.

وقد رحبت رنده أبو الحسن بالافتتاحات الجديدة والتي ستساهم في ترويج السياحة البيئية، وأضافت قائلة: "لا يمكننا العمل بمفردنا، فينبغي أن تعمل المجتمعات المحلية لجانبنا لمساعدة الجمهور على فهم أهمية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.. دعونا نعمل معًا لحماية كوكبنا".

جديرًا بالذكر أن محمية رأس محمد تشتهر عالميًا بتنوع وثراء شعابها المرجانية، التي تم تصنيفها من بين الأفضل في العالم، لاسيما بين الغواصين. وهي تشمل النظم البيئية الصحراوية وكذلك أشجار المانجروف كما تعد قبلة للطيور المهاجرة وتوفر المحمية للزائرين تجربة فريدة تجعل منها معلما سياحيًا وترفيهيًا كبيرًا.
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يشكر كهربا ويغرم الزمالك والداخلية

وزير القوى العاملة يتابع حادث مقتل شاب مصري بالرصاص في السعودية

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية.. فيديو

مقتل مصرى بالسعودية بالرصاص خلال عملية سطو مسلح على مزرعة يعمل بها.. صور

شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك باناثانايكوس ..فيديو

طالب يقتل مدرسته بعد مشاهدة مسلسل كارتون.. والداخلية تطالب الأسر بضرورة متابعة أبنائهم

تعرف على ما قاله المدير الفني الجديد للاعبي الأهلي في أول تمرين

بث مباشر لأحداث مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني

شاهد.. تعليق وزارة الصحة على ضبط مصنع أدوية مغشوشة

حتحوت يهنئ الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى

وزير الخارجية البحريني: إيران لم تنم منذ البارحة

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

شاهد.. رواد السوشيال ميديا يتغزلون في عروس البحر المتوسط خلال الشتاء

شاهد.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة الركاب الضخمة HORIZON

فيديو

الري تتحدى: نتمنى سقوط الأمطار لاختبار جاهزيتنا.. فيديو
فيديوجراف.. أسترالي يقتل ابنته بسبب الفقر
البحيرة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .. فيديو وصور
شاهد.. تعليق وزارة الصحة على ضبط مصنع أدوية مغشوشة
الصحة تعلن موعد المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟