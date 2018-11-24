وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير محمية رأس محمد قبل فتحها أمام الزوار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أعمال التطوير بمحمية رأس محمد يرافقها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رنده أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومارك زيمسكي، منسق وكبير متخصصي التنوع البيولوجي بمرفق البيئة العالمي بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة من المنطقة العربية.





تجول الحضور في المعرض والمسارات الجديدة وشاهدوا التطورات والعلامات التفسيرية التي تم الانتهاء منها في المحمية.. علاوة على ذلك، تم تصميم كافتيريا صديقة للبيئة لخدمة زوار المحمية.





كما شملت الزيارة تفقد منطقة أشجار المنجروف والشق الزلزالى والمدخل الحجرى للمحمية وعدد من المواقع بالمحمية مع شرح لأهمية كل موقع ومكوناته.





وقد قامت الوزارة بأعمال تطوير محمية رأس محمد من خلال مشروع التمويل الذاتي للمناطق المحمية في مصر بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وهيئة محميات سيناء.





يهدف التطوير إلى توفير خدمات جديدة في المحمية لكي يتمكن الزوار من التمتع بجمالها مع الحفاظ على مواردها الطبيعية الفريدة.





جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت مركزًا للزوار يروج للمنطقة المحمية من خلال المواد التعليمية، وتوفير المعلومات اللازمة للزوار ليتم توضيح مرافق المحمية، والمناطق الطبيعية ذات الأهمية الخاصة وكيفية الوصول إلى مواقع الغوص وشروط إستخدام المعسكرات.





وقد رحبت رنده أبو الحسن بالافتتاحات الجديدة والتي ستساهم في ترويج السياحة البيئية، وأضافت قائلة: "لا يمكننا العمل بمفردنا، فينبغي أن تعمل المجتمعات المحلية لجانبنا لمساعدة الجمهور على فهم أهمية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.. دعونا نعمل معًا لحماية كوكبنا".



