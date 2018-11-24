وكيل تعليم الفيوم يجتمع بـ مديرى الإدارات استعدادا لحملة فيروس سي..صور

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لقاء مع مديري المدارس الثانوية ( عام _ فنى) والمنسق الصحي بالمدارس ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بحضور مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي والعلاقات العامة بالمديرية بشأن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ، وخطة مسح فيروس (c) لطلاب المدارس الثانوية على مستوى المحافظة.



وأكد عبد الله ، على ضرورة مشاركة الجميع فى الحملة الوطنية لصالح محدودي الدخل، للقضاء على هذا الفيروس ولتكون مصر خالية نهائيا من هذا الوباء.

