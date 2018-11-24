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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يجتمع بـ مديرى الإدارات استعدادا لحملة فيروس سي..صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لقاء مع مديري المدارس الثانوية ( عام _ فنى) والمنسق الصحي بالمدارس ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بحضور مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي والعلاقات العامة بالمديرية بشأن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ، وخطة مسح فيروس (c) لطلاب المدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وأكد عبد الله ، على ضرورة مشاركة الجميع فى الحملة الوطنية لصالح محدودي الدخل، للقضاء على هذا الفيروس ولتكون مصر خالية نهائيا من هذا الوباء.
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بـ مديرى الإدارات استعدادا لحملة فيروس سي..صور
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بـ مديرى الإدارات استعدادا لحملة فيروس سي..صور
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بـ مديرى الإدارات استعدادا لحملة فيروس سي..صور
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