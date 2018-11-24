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فيديو جراف

فيديوجراف.. أسترالي يقتل ابنته بسبب الفقر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
وجهت الشرطة الاسترالية تهمة القتل لرجل، بعد العثور على جثة طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، غارقة بأحد الشواطئ الاسترالية، بعد خروجها في رحلة بحرية مع والدها.

دافعت أسرة الأب عنه بشكل كبير، وأكدت أنه كان يحسن معاملة أطفاله وكان يلاعبهم طول الوقت.

كشفت التحقيقات تعرض الرجل لضائقة ماليه انتقل بسببها للعيش في كوخ صغير في العراء مصطحبا أطفاله، فهل دفع الفقر الأب للتخلص من طفلته ؟
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