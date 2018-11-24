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أخبار البلد

تفاصيل مقتل شاب مصرى بالرصاص فى السعودية خلال حراسة إحدى المزارع

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
سعيد العربي
كشف أحد المصريين بالسعودية عن واقعة حادثة مقتل الشاب المصري البغدادي الذي تعرض للقتل اثناء حراسته احدى المزارع، بأنه تم إبلاغه بخبر الوفاة في حوالي الساعة العاشرة صباحًا.

وقال إن البغدادي تعرض اثناء حراسته لاحدى المزارع التي يعمل بها للسرقة واصيب علي اثر ذلك، وقام احد أصدقائه بإحدى المزارع المجاورة بالاتصال بالإسعاف  بعد سماعه صياح المتوفي، ولكن بالذهاب اليه وجده غارقا في دمائه متوفى وان التحقيقات مازالت مستمرة حتي الآن.

وأضاف أنه تم استدعاء كفيله ومبلغ الحادث وغيرهم لسماع أقوالهم وحتي الان لم يتم القبض او الاشتباه بالجاني ومعرفة جنسيته، ولَم يتم التوصل الي الجاني لكون المنطقة نائية ومهجورة وفريق البحث الجنائي يعمل للوصول الي الجاني.

وتابع أنه كان اخر اتصال بين المتوفي واهله ليلة امس وطلب منهم إنهاء المكالمة لينام.
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