قوائم الانتظار: تلقينا 78 ألف طلب حتى الآن

أكد الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، أنه تم تلقي طلبات من المواطنين لإجراء عمليات جراحية خلال الفترة الماضية بإجمالي 78 ألف حالة حتى الآن.



أضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أنه منذ انطلاق حملة القضاء على قوائم الانتظار، كانت إجمالي الطلبات 17.800 حالة، مؤكدا أنه تم إنجاز أكثر من 54 ألف حالة.



وأوضح أنه يتم الانتهاء من جميع الحالات المسجلة، والتي بلغت حتى الآن 78 ألف حالة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن العمل داخل منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مازال مستمرا حتى الانتهاء من توفير نظام صحي شامل للمواطنين .

