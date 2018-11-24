أحمد مجدي: عرض فيلمي لا أحد هناك في القاهرة السينمائي حلم وتحقق.. صور

قال الفنان أحمد مجدي قبل عرض فيلمه "لا أحد هناك" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن مشاركة فيلمه حلم وتحقق.



وأضاف مجدي: "الفيلم أخذ مني سنوات طويلة من أجل الكتابة والتحضير وعرضه اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا شيء يسعدني".



ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم الذي سيشارك فيما بعد في عدد من المهرجانات الدولية.



الفيلم سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.



