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فن

أحمد مجدي: عرض فيلمي لا أحد هناك في القاهرة السينمائي حلم وتحقق.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - محمد نبيل
قال الفنان أحمد مجدي قبل عرض فيلمه "لا أحد هناك" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن مشاركة فيلمه حلم وتحقق.

وأضاف مجدي: "الفيلم أخذ مني سنوات طويلة من أجل الكتابة والتحضير وعرضه اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا شيء يسعدني".

ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم الذي سيشارك فيما بعد في عدد من المهرجانات الدولية.

الفيلم سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.

أحمد مجدي: عرض فيلمي لا أحد هناك في القاهرة السينمائي حلم وتحقق.. صور
أحمد مجدي: عرض فيلمي لا أحد هناك في القاهرة السينمائي حلم وتحقق.. صور
أحمد مجدي: عرض فيلمي لا أحد هناك في القاهرة السينمائي حلم وتحقق.. صور
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