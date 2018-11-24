تحرير 469 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنّت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة متنوعة "حملة اليوم الواحد" بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وشملت (المرافق – المرور - التموين – المباحث الجنائية تنفيذ الأحكام ) تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مساعد الوزير مدير الأمن ، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،





وقد أسفرت الحملة عن ضبط 469 مخالفة متنوعة (إشغال طريق – إزالة فورية – حالات ضبط) .

وفي مجال الحماية المدنية تم تحرير عدد (24) مخالفة عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى.





في مجال التموين تم ضبط عدد (36) قضية تموينية متنوعة.





وفي مجال المرور تم ضبط عدد (106) مخالفات متنوعة (مركبات بدون لوحات – حالات سحب – حالات تصالح فورى – مخالفات).





وفي مجال البحث الجنائى تم ضبط عدد ( 4 ) قضايا ( مخدرات – سلاح أبيض – ضبط وإحضار) .





في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (65) حكم (جناية – جزئى – مستأنف – غرامات – مخالفات) .



