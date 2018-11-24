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فن

عمرو دياب يحقق رقما جديدا فى عدد مشاهدات بحبك أنا.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
سعيد فراج
واصل الفنان عمرو دياب حصد ملايين المشاهدات بأحدث أغانيه "بحبك أنا"، حيث تخطت الأغنية حاجر الـ33 مليون، محققة 33 مليون و435 ألف مشاهدة بعد طرحها في أول أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأحدثت الأغنية ضجة كبيرة وسط جمهور عمرو دياب بمجرد طرحها.

"بحبك أنا" من ألحان عمرو مصطفى، وهو التعاون الرابع الناجح معه بعد "برج الحوت" و"يا ساحر" و"ملاك الحسن".
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