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تعليم

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يصدر أي قرار جديد يفيد بعودة تدريس المستوى الرفيع لتلاميذ نظام التعليم الجديد .

وقال الوزير في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن الخبر الذي تم تداوله منذ قليل ليس صحيحًا ، فقد قلنا ان اللغة الإنجليزية سوف تدرس من خلال كتاب مستوي “connect” ، وآخر اعلي في المستوي اسمه "connect plus” بداية من التيرم التاني.

وأضاف الوزير قائلًا : المستوي الرفيع في قاموسي يعود علي مستوي تدريس اللغة الإنجليزية ، وهذا هو المخطط كما أعلنا من قبل ولا داعي لاثارة هذه القضايا ثانيةً.

وأشار الوزير إلى أن النظام القديم المطبق على تلاميذ الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، لا تغيير فيه من أي نوع وهذا في جميع أنواع المدارس.
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