وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يصدر أي قرار جديد يفيد بعودة تدريس المستوى الرفيع لتلاميذ نظام التعليم الجديد .



وقال الوزير في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن الخبر الذي تم تداوله منذ قليل ليس صحيحًا ، فقد قلنا ان اللغة الإنجليزية سوف تدرس من خلال كتاب مستوي “connect” ، وآخر اعلي في المستوي اسمه "connect plus” بداية من التيرم التاني.



وأضاف الوزير قائلًا : المستوي الرفيع في قاموسي يعود علي مستوي تدريس اللغة الإنجليزية ، وهذا هو المخطط كما أعلنا من قبل ولا داعي لاثارة هذه القضايا ثانيةً.



وأشار الوزير إلى أن النظام القديم المطبق على تلاميذ الصفوف من الثاني الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، لا تغيير فيه من أي نوع وهذا في جميع أنواع المدارس.