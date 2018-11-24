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الري تتحدى: نتمنى سقوط الأمطار لاختبار جاهزيتنا.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:20 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، إن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي نخرج منها باستراتيجية إدارة الموارد المائية خلال الأعوام القادمة، موضحا أن وتيرة تساقط الأمطار تزداد كل عام عن الذي يسبقه.

وأضاف " الظاهر" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن توزيع الأمطار وكميتها وأماكن تساقطها يتغير من مكان لآخر على مستوى العالم، مؤكدا أن الأمطار نعمة وبأيدينا يمكن أن نجعلها نعمة أو نقمة".

وتابع:" الدولة تزداد احترافية في التعامل مع ملف تساقط الأمطار كل عام، وجاهزيتنا تدفعنا لتمنى تساقط الأمطار، ونحن نتعامل مع ملف الأمطار على مدار العام، ففي الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر أبريل فترة سقوط الأمطار، وفي الفترة من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر نجري صيانة لـ مخرات السيول التي استقبلت الأمطار ".

وأكمل:" السويل أمطار تسقط على مناطق شديدة الوعورة والانحدار، وتكتسب طاقة وقوة تزيل أي عائق أمامها، وكلفتنا إجراءات الحماية من السيول خلال الأعوام الماضية 1.5 مليار جنيه، منهم 750 مليون جنيه تم صرفها على سيناء".
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