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رياضة

إحالة ميزانية الأهلي للجهاز المركزي للمحاسبات

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلنت إدارة النادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، والتي بدأ اجتماعها الأول في التاسعة صباح اليوم السبت.

وأقيمت بالمقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة فعاليات الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية والتصديق علي التقرير الختامي.

وعقدت الجمعية العمومية للأهلي لأول مره تحت مظلة لائحة النظام الأساسي التي تم إقرارها مؤخرًا ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 327 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي.

وبناء علي إكتمال النصاب القانوني فأن الجمعية العمومية وطبقًا للائحة تفوض مجلس الإدارة في جميع القرارات التي كانت معده للمنافشة ومنها تقرير السنه المالية والحساب الختامي وتعيين مراقب للحسابات وتحديد رواتب المدير التنفيذي والمدير المالي وإحاطة الجمعية العمومية بما تم من إجراءات في بيع حققو ورعاية النادي ومقترح زيادة رسوم العضويات الجديدة وفتح باب الإشتراك بفرع التجمع الخامس ، فيما سيتم إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات.

وبلغت حجم الميزانية مليار و294 مليون جنيه بزيادة قدرها 281 مليون جنيه عن الميزانية التي تسلمها المجلس في 30 نوفمبر 2017 والتي وصلت الي مليار و13 مليون جنيه بزيادة قدرها 21%، وبلغ حجم الأموال النقديه في حسابات النادي 342 مليون جنيه في حين أن مجلس الخطيب تسلم النادي وبه 61 مليون جنيه فقط بزيادة قدرها 282 مليون جنيه بجانب تسديد الإدارة ل32 مليون جنيه لضرائب كسب العمل ، في حين بلغ الفائض في الميزانية مبلغ 403 مليون جنيه حتي 30 يونيو الماضي.
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