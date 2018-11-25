مستقبل وطن يناقش توصيات منتدى شباب العالم

يعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف اليوم الاحد صالون مستقبل وطن بعنوان "توصيات منتدى شباب العالم وذلك فى قاعة المؤتمرات بمركز خدمات المرأة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



من المقرر، أن يشارك في المؤتمر، الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب عاطف ناصر، وأعضاء وقيادات وكوادر الحزب في محافظة القليوبية.

