فيديوجراف| خزينة الحظ.. ماذا وجدوا بداخلها؟

اشترى رجل أمريكي خزينة مستعملة من أحد مزادات بيع الأدوات المستعملة، ودفع مقابلها 500 دولار أمريكي.



لم يكن يتوقع الرجل أن يعثر على شيء داخل الخزينة، فمن الطبيعي أن تكون فارغة، إلا أن المفاجأة كانت تنتظره بالداخل.



الخزينة حولت الرجل إلى شخص ثري، وحاول أصحابها استعادتها وتفاوضوا معه، فماذا وجد بداخلها؟ يمكنك التعرف على القصة كاملة من خلال الفيديوجراف.