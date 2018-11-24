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رياضة

فشل أول جلسة لمجلس الترسانة بحضور أمين الصندوق

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
عبدالله هشام
فشل مجلس ادارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد في الاجتماع اليوم في اولى جلساته بحضور امين الصندوق الجديد صلاح عبدالفتاح بعد الجمعية العموميه التى اقيمت اخر شهر اكتوبر الماضي.

وقال صلاح عبد الفتاح امين صندوق الترسانة في تصريحات خاصه لصدي البلد : لم تكن هناك دعوة رسمية لعقد الجلسة وما تلقيته كان من اعضاء المجلس شفهيا بأن هناك جلسة ولكني احترمت المجلس وحضرتها رغم عدم قانونيتها.

واضاف عبدالفتاح : حضر رئيس النادي ودخل مكتبه علي الفور وظل بالداخل لمدة ساعة الا ربع ولم يحضر كل اعضاء مجلس الادارة وفي حضور بعض منهم دخلوا واحدا تلو الاخر الي مكتب الرئيس مما اضطرني للرحيل .

وأكمل: احترمت الاجتماع رغم ان علمي به كان شفويا وحضرت حتي لا نتسبب في اي مشاكل للنادي وفوجئت بعدم وجود جدول اعمل للجلسة .

واختتم صلاح تصريحاته : تقدمت بإعتذار رسمي لسكرتير مكتب رئيس النادي حتي لا اتسبب في اي مشكله وانتظر اذا عقدو اجتماع اخر بدعوة رسمية ووجود جدول لأعمال المجلس .
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