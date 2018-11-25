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اقتصاد

البنك الدولي :1.962 مليون أسرة مصرية تستفيد من برنامج تكافل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قالت مجموعة البنك الدولي، إن برنامج تكافل الموجه لدعم الأسر الفقيرة بصورة غير مشروطة بغرض زيادة استهلاكها من الغذاء للحد من الفقر وتشجيع أبنائها علي البقاء في المدارس وتحسين الرعاية الصحية بالنسبة لهم، موضحا أن عدد الأسر المسجلة بالبرنامج 1.962 مليون أسرة بما يساوي 8.341 مليون مواطن أو 87% من إجمالي المستفيدين.

أوضحت مجموعة البنك عبر تقرير صادر عنها أن البرنامج مشروط للحصول علي تمويل شهري حجمه 325 جنيه لكل أسرة بشرط الالتزام بمعايير معينة من بينها أن يكون عمر الأطفال من 6 إلي 18 عاما ومسجلين بالمدارس و بنسبة حضور 80% علي الأقل من أيام الدراسة و القيام بـ4 زيارات للعيادات الصحية سنويا من جانب الأمهات و الأطفال ممن هم أقل من السادسة عمرا بالاضافة للاحتفاظ بسجلات متابعة نمو الأطفال، وحضور جلسات التوعية الغذائية.

تساعد تلك الجلسات وفقا للتقرير على تشجيع الممارسات الصحيحة في تغذية الأطفال، والانتظام في مواعيد تطعيم الأطفال، والرعاية قبل الولادة وبعدها للنساء، إذ تحصل الأسر على دعم إضافي عن كل طفل من الميلاد إلى 6 سنوات قدره 60 جنيها، وعن كل تلميذ في التعليم الابتدائي 80 جنيها، وكل طالب في المرحلة الإعدادية 100 جنيه، وطلبة المرحلة الثانوية 140 جنيها.

ذكر التقرير أن البرنامج يغطي 3 أطفال كحد أقصى للأسرة الواحدة، ويجري تجديد اعتماد المنتفعين من البرنامج كل 3 سنوات.
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