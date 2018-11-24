للنحيفات .. تناولى ملعقة واحدة من الخميرة واكتشفى السر

هل تعانى من النحافة وتريدين التخلص منها لقوام مثالى يمكنك تحقيق ذلك بوصفة سهلة وسريعه وبمكونات متاحة من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



كل ما تحتاجين لتطبيقها ..



ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة عسل أو اثنتين حسب الرغبة



طريقة التحضير والاستخدام:



في كوب الحليب ضعى الخميرة وامزجيهما جيدا ثم أضيفى العسل وتناولي المشروب سريعًا قبل أن يبرد مرة يوميًا قبل الإفطار.

افطري بعد المشروب بـ20 دقيقة مع الاستمرار على تناول الوجبات الثلاثة الأساسية ويمكن تنال المشروب بمعدل كوب يوميا لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة ..