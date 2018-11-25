سمر دسوقي: المرأة حائط صد أول في مواجهة أزمات المجتمع.. فيديو

أكدت سمر دسوقى، رئيس تحرير مجلة حواء، أن المرأة المصرية تلعب دوراً مهماً فى مواجهة كافة القضايا التى يتعرض لها المجتمع، وأنها بقدراتها تمثل حائط الصد الأول فى مواجهة الكثير من الأزمات والقضايا الحيوية التى تواجهها الدولة.





أشارت "دسوقى" إلى أن مجلة حواء، ومن منطلق إيمانها بدور المرأة، تقوم بتنظيم صالون شهري تناقش فيه أهم القضايا التي تواجه الدولة، وتقدم من خلاله طرق وتوصيات للحلول.





أضافت "دسوقي" في تصريحات خاصة لكاميرا "صدى البلد"، أن للمرأة دورا أهم وأسمي فى دعم المجتمع، وذلك بكيفية تربية وتأهيل الأطفال بشكل سليم وصحيح، ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، حتى لا يتم استقطابهم من العناصر المتطرفة أو من الانحلال.





اعتبرت "دسوقي" أن غرس الانتماء في روح الأطفال من الصغر يمكن أن يتحقق بعدة طرق، من بينها شعورهم بالانتماء تجاه المنتج المصري، وتفضيله على المنتج المستورد لدعم اقتصاد بلده، حيث نجد الكثير من الآباء يسعون إلى ارتداء ابنائهم الملابس ذات الماركات الكبيرة، ولا يلتفتون الى العقائد التي يتم زرعها بداخلهم، لافتة إلى أن أطفال هذا الجيل يجهلون تماما المعالم الطبيعية لبلدهم، وهو أمر خاطئ حيث يمكن ان ينزع من قلوبهم الشعور بالانتماء، ومشاعر الحب تجاه وطنهم.



