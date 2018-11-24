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رياضة

رئيس اتحاد التايكوندو يلتقي الفولى لدعم ملف مصر لاستضافة تصفيات أفريقيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد سمير
حرص عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو علي اجراء عدة مقابلات متتالية مع اللواء احمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي على هامش حضوره فاعليات نهائي بطولة الجائزة الكبري بإمارة الفجيرة بالامارات. 

وجاء الاجتماع من اجل دعم ملف مصر الخاص بالتقدم باستضافة التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وأعرب اللواء الفولي بتقديره لمستوي وجودة الملف المصري مؤكدا ان مصر قادرة على تنظيم اكبر البطولات الكبري.

واشاد عمرو سليم بدوره عن تقديره لجهود اللواء فولي في دعم الاتحاد المصري داخل الاتحاد الدولى
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