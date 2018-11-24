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ديني

المفتي: النبي أيَّد بما بناه السابقون ما دام موافقًا للشرع .. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:36 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء للبناء والعمران، ولم يأتِ لإقصاء أحد ولا للصراع مع أحد، ومن حاد عن هذه الأفكار فهو يحيد عن سيرته العطرة.

وأضاف «علام» خلال تقديمه برنامج «مع المفتي» المذاع على فضائية «الناس»، أن الشريعة الإسلامية تقوم على البناء والعمران لا الهدم والتخريب؛ فقد كان هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان.

وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أيَّد بما بناه السابقون ما دام موافقًا للشرع، ولأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ ما ينسخه في شرعنا، فقد تعامل مع الملل الأخرى وشاركهم في علاقات تبادلية اجتماعية واقتصادية بحكم أنهم جزء من المجتمع.
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