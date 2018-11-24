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أخبار البلد

نقيب الصيادلة: تفعيل لجنة للصيادلة العاملين بالخارج

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
محمد غالي
دعا محيى عبيد، نقيب الصيادلة، كل صيادلة مصر للمشاركة في تقديم واجب العزاء في المرحوم أحمد طه شهيد المهنة، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير يوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب، موضحا أنه سيتم توفير باصات بالمحافظات على نفقة النقابة لتقديم واجب العزاء.

وأكد نقيب صيادلة مصر أن النقابة العامة، ستقوم بوضع صورة الشهيد داخل جميع النقابات الفرعية، وإطلاق اسمه على قاعة اجتماع الأزبكية بالدور الثالث.

وأكد "عبيد"، أنه سيتم تفعيل لجنة الصيادلة العاملين بالخارج برئاسته واختيار 10 صيادلة مقرري لجان من ضمن العاملين بالخارج ، وحصر أماكن عملهم ومتابعة العقود ومدة الدوام يوم الراحة الأسبوعي، مع انتقال عضو مجلس كل 6 شهور للاجتماع معهم، بالإضافة الي، تعيين موظف أو أكثر مسئول عن شئون العاملين بالخارج وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لهم.
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