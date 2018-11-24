نقيب الصيادلة: تفعيل لجنة للصيادلة العاملين بالخارج

دعا محيى عبيد، نقيب الصيادلة، كل صيادلة مصر للمشاركة في تقديم واجب العزاء في المرحوم أحمد طه شهيد المهنة، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير يوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب، موضحا أنه سيتم توفير باصات بالمحافظات على نفقة النقابة لتقديم واجب العزاء.





وأكد نقيب صيادلة مصر أن النقابة العامة، ستقوم بوضع صورة الشهيد داخل جميع النقابات الفرعية، وإطلاق اسمه على قاعة اجتماع الأزبكية بالدور الثالث.



