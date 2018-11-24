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سياسي لبناني يكشف سر انزعاج تركيا من إنشاء نقطة مراقبة شمال سوريا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبوزيد، إن الانزعاج التركي من قرار واشنطن بإنشاء نقطة مراقبة شمالي سوريا بسبب رغبتها في التفرد بتلك المنطقة، خاصة أنها تريد أن تحد من دور الأكراد وترى الوجود الأمريكي يمكنه أن يشكل عائقًا أمام تمددها وتوجيه ضربات للأكراد أو أي أطراف إذا تناقدت معها.

وأضاف أبو زيد خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن تركيا مازالت تراهن على أن يكون لها نفوذ ودور في تلك المنطقة قبل إيجاد أي حل سياسي، خاصة أنها تسيطر على شريط حدودي طويل مع سوريا وتفرض نوع من السيطرة عليه، لافتا إلى أن أنقرة دفعت مؤخرا مجموعة من الترجمان والفئات الشعبية التي لها أصول تركية لتكون نوع التوطين والتمدد لسيطرتها ونفوذها في شمال سوريا.

وأوضح أبو زيد الأمور بين أنقرة وواشنطن ليست على ما يرام، وأن هناك تجاذبات وخلافات، وتراهن واشنطن تراهن حتى الآن على الدور الكردي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا عن مطلب الأكراد بالتقسيم أو بكيان فيدرالي وبدأ الحديث عن اللامركزية وإيجاد تفاهم مع الحكومة السورية.

وأشار أبو زيد إلى أن مناطق الشمال السوري مازالت عُرضة للتجاذبات والأعمال العسكرية غير المحسومة، خاصة منطقة إدلب والحدود الشمالية لا يتجد بها سلطة تحسم تلك المنطقة، وهناك انتظار للتسوية السياسية أو الحل السياسي بشكل عام، متابعًا أن تركيا مازالت تمد يدها لمختلف الأطراف بانتظار تحقيق مكاسب أكثر قبل أن تقرر التراجع أو التقدم بهذه المنطقة.
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