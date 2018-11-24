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رئيس هيئة الطرق والكباري يكشف تفاصيل مبادرة تخزين مياه الأمطار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، تفاصيل مبادرة تخرين مياه الامطار والسيول للإستفادة منها.

وقال "ترك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم" ،:" مياه الأمطار هى زرق من عند الله، وهناك مناطق محرومة من مياه الشرب"، لافتا إلى أن هناك مناطق كثيرة تنزل بها مياه المطر ودورنا هو الإستفادة منها.

وتابع:" الهيئة الهندسية أنشأت محطات مياه فى منطقة الجلالة للإستفادة من الأمطار والسيول بكميات تتجاوز مليون متر مكعب".

وأشار إلى أنهم نفذوا على طريق طابا نوبيع اكثر من أربعة سدود لحجز مياه الأمطار والسيول، وهو ما عاد بالفائدة على أهالى سيناء.
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