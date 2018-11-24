أحمد موسى يعلق على مشاهد الاشتباكات بين الشعب الفرنسي والشرطة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على الاشتباكات العنيفة بين الشعب الفرنسي والشرطة الفرنسية بسبب زيادة تكاليف الوقود، قائلا:" أمن الدولة لا يخضع لابتزاز المنظمات الحقوقية".



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشرطة الفرنسية استخدمت كافة سبل الردع للمتظاهرين الفرنسيين، واستخدمت القوة في التصدي لأعمال الشغب".



وتساءل:" هل فرنسا سمحت للمتظاهرين يعملوا اللي هما عايزينه؟، والشرطة الفرنسية لم تعترض على تصوير مشاهد العنف لأنها تحافظ على أمنها وسلامتها".



وتابع:" فرنسا تضرب عشان تدافع عن أمن بلدها على مرأى ومسمع من العالم ولم يصرح أحد أن فرنسا تستخدم العنف، وهكذا تتعامل الدول مع أمنها ومصالحها، ولا تنظر للآخرين المنتقدين لها، وأكدت الحكومة الفرنسية أنها لن تحمي أحدا يخرج عن القانون واليمين المتطرف سبب تفاقم الأحداث في فرنسا".

