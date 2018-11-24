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مجلس الوزراء: الدولة تتبع استراتيجية جديدة لبناء المدن

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ، إن الحكومة تقوم على تنفيذ أكبر برج في أفريقيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم الدولة على إستراتيجية جديدة في بناء المدن.

أوضح يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن هناك 15 مدينة جديدة تقوم علي بنائها الحكومة في كل ربوع الجمهورية تهدف لاستيعاب الزيادة السكانية التي تصل 6,6 مليون سنويا، مضيفا أن المدن الجديدة تحد من البناء علي الأراضي الزراعية.

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن الدولة تحتاج الى 50 مدينة جديدة بحلول عام 2050، بالإضافة لخلق مدن ومناطق استثمارية كبرى، والتي تعمل على خلق الكثير من فرص العمل، مؤكدا أن قطاع البناء الفترة الماضية خلق أكثر من 3 مليون فرصة عمل للشباب.

اشار يونس إلى أن مسئول البنك الآسيوي للتنمية قد زار العاصمة الإدارية وبعض المشروعات التنموية، حيث أكد أهمية تلك المشروعات التي ساعدت على رفع معدلات التنمية بشكل كبير.
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