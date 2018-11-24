نصائح هامة للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال القيادة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن أحد أسباب حوادث السيارات في مصر يرجع لجهل نسبة كبيرة من قائدي السيارات للثقافة المرورية من مختلف الفئات، منوها أن عام 2017 شهد 11 ألفا و98 حادثا مروريا.



وأضاف "هشام"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن أسباب الحوادث المرورية في مصر يرجع إلى عدم الالتزام بقواعد المرور، وعدم تخفيف سرعة السيارة خلال هطول الأمطار، وعدم استخدام ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي واستخدام الهواتف المحمولة خلال القيادة، واستخدام الأنوار المبهجة للسيارات، والتوقف بصورة مفاجئة في وسط الطريق.



