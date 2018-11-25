المالية تبيع أجلي خزانة بـ18.25 مليار جنيه



وتخطط وزارة المالية لطرح أدوات دين بـ 38 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري من سندات وأذون الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 3 طروحات .





تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.25 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامةوذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ9.75 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار.