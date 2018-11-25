ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بـ18.25 مليار جنيه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.25 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة
وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ9.75 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار.

وتخطط وزارة المالية لطرح أدوات دين بـ 38 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري من سندات وأذون الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة عبر 3 طروحات .

loading...

ترشيحاتنا

فيديو من داخل غرفه ملابس لاعبي بوكا جونيورز بعد اعتداء جماهير ريفر بليت

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

متحدث الزراعة: معرفش كوريا هتاكل الكلاب المصرية ولا تستخدمها في الحراسة

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بعد الطلاق

اليوم..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

ماري كويني رائدة السينما المصرية.. عبدالناصر أمم شركتها وعائلتها تضم مشاهير

نجاح أول عملية إصلاح عيب خلقى بالمخ فى مستشفى أطفال مصر..صور

مهمة فلكية لإنقاذ الشمس فى مكتبة المستقبل

وكالة الفضاء الروسية تكشف للعالم حقيقة وصول الأمريكان إلى القمر

المالية تبيع أجلي خزانة بـ18.25 مليار جنيه

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك المتهمين بالاعتداء على مدرب الداخلية بـ 5 آلاف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

القبض على أخطر لص في العالم.. سرق 500 ماكينة صراف آلي

إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

تعليق ناري من خالد بيومي عن أحداث مباراة ريفر بيلت وبوكا جونيور

أمين شرطة سابق يقتل والده بإمبابة.. والتحريات: مريض نفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟