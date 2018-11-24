أحمد مجدي يصدم جمهور فيلم لا أحد هناك في القاهرة السينمائي

فاجأ الفنان احمد مجدي الحاضرين لعرض فيلمه " لا احد هناك " ان دخول خط الزرافة في سياق الدرامي لم يكن له أي معني أو مخذي في بداية تصويره للفيلم .



وقال مجدي خلال حضوره الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي :" اكتشفت ان الزرافة تعكس احد شخصيات الممثلين المشاركين في العمل ".



يشار الى ان الفيلم يشارك في مسابقة اسبوع النقاد في الدورة ال٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي.