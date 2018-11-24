أحمد مجدي يصدم جمهور فيلم لا أحد هناك في القاهرة السينمائي

فاجأ الفنان احمد مجدي الحاضرين لعرض فيلمه " لا احد هناك " ان دخول خط الزرافة في سياق الدرامي لم يكن له أي معني أو مخذي في بداية تصويره للفيلم .
وقال مجدي خلال حضوره الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي :" اكتشفت ان الزرافة تعكس احد شخصيات الممثلين المشاركين في العمل ".
يشار الى ان الفيلم يشارك في مسابقة اسبوع النقاد في الدورة ال٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال مجدي خلال حضوره الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي :" اكتشفت ان الزرافة تعكس احد شخصيات الممثلين المشاركين في العمل ".
يشار الى ان الفيلم يشارك في مسابقة اسبوع النقاد في الدورة ال٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي.