أمين عام لجنة الفتوى : نواجه الأفكار المتطرفة بكل حزم

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لاحظنا انحصار شديد للأعمال الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الاعمال الإرهابية لم تفرق بين مسجد الروضة والدير القريب من بنى سويف والمنيا وغيرها، فهذه أعمال خسيسة لاتمت للدين.



وأضاف عمران في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن مرصد دار الإفتاء المصرية لاحظ الأصول الإفتائية والأصول التى يرجع إليها هؤلاء الإرهابيين، مضيفا ان هناك عدة مبادرات سوف تنطلق خلال الفترة المقبلة، أولهم الرد على الكتب التي يرجع إليها هؤلاء الإرهابيين والرد عليها ، و نشر مطويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ورقيًا لتصل لجميع المتواجدين في سيناء وغيرها من المناطق النائية .



ونوه أن دار الإفتاء تواجة الأفكار المتطرفة بكل حزم، موضحا أن الإرهاب قرين لعدم الوعي وعدم الفعل والحركة.

