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توفيق عكاشة محذرا: اوع تخلي فيسبوك مصدر لمعلوماتك

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المعلومات المنتشرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك غير صحيحة بالمرة؛ موضحا أن فكرة فيسبوك تعتمد على النصب.

ووصف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، موقع فيسبوك بالنصاب الإلكتروني؛ الذي يخدع الجميع لتحقيق مزيد من المكاسب المالية؛ لافتا أن كل المعلومات التي تنشر عنه عليه كلها مغلوطة.
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