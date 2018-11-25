ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة الأزهر: إعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم الدراسة بالكليات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:32 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيفحص بنفسه مدى وجود الجانب التطبيقي والمهني بجميع كليات الجامعة فى القاهرة والأقاليم، بعد طرح الفكرة من أحد طلاب الجامعة فى اللقاء المفتوح مع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

وأضاف عامر لصدى البلد، أن اليوم الأحد، سيعقد اجتماع مع لجنة من وزارة الإنتاج الحربي لمناقشة وعرض رسومات إنشاء كوبرى للمشاة لعبور طلاب الجامعة، منوها أن شيخ الأزهر سيتكفل بنفقات إنشاء الكوبري.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر أقرت إعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم الدراسة بالكليات فى مرحلة الاجازة العليا.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

كواليس زيارة رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.. صور

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

إصابة 7 سائحين فى حادث تصادم بطريق أسوان القاهرة الزراعي

للمرة الثانية.. تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو واتجاه لإلغائها

4 أمور تحميك من الإصابة بمرض الزهايمر

إيمان الحصري تعلن غضبها من المسؤولين بسبب تصدير الكلاب

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

أسرع مشروب لنسف الكرش بسرعة لا تتوقعينها

إحالة ميزانية الأهلي للجهاز المركزي للمحاسبات

مصطفى يونس: الخطيب لم يدخل الحمام منذ 3 أيام

وكيل الصيادلة يكشف سبب نقص 800 صنف دواء من السوق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي
عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟