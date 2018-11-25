جامعة الأزهر: إعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم الدراسة بالكليات

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيفحص بنفسه مدى وجود الجانب التطبيقي والمهني بجميع كليات الجامعة فى القاهرة والأقاليم، بعد طرح الفكرة من أحد طلاب الجامعة فى اللقاء المفتوح مع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.



وأضاف عامر لصدى البلد، أن اليوم الأحد، سيعقد اجتماع مع لجنة من وزارة الإنتاج الحربي لمناقشة وعرض رسومات إنشاء كوبرى للمشاة لعبور طلاب الجامعة، منوها أن شيخ الأزهر سيتكفل بنفقات إنشاء الكوبري.



وأشار إلى أن جامعة الأزهر أقرت إعفاء الطلاب المكفوفين من رسوم الدراسة بالكليات فى مرحلة الاجازة العليا.

