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اقتصاد

تطوير 12 ميدانا بدمياط الجديدة ورفع كفاءة الطرق الداخلية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هناك عدة مشروعات للطرق يتم تنفيذها خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019 بالمدينة.

وتابع، تم تطوير 12 ميدانًا بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية، ورفع كفاءة الطرق الداخلية والمشايات للمجاورات بأحياء المدينة، وجارٍ تنفيذ طريق المدخل الغربى من الطريق الدولى إلى وسط المدينة بطول 800 م، وتنفيذ رفع كفاءة الطريق شمال المدينة، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وعمل أرصفة بلاطات خرسانية مطبوعة وزراعات، وتنفيذ رفع كفاءة وتطوير المدخل الشرقى للمدينة، وجارٍ طرح رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية.
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