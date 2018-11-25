شعبة الذهب: مذكرة لمصلحة الضرائب للمطالبة بتغيير طريقة المحاسبة

قال ناجى فرج عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة بصدد دراسة ارسال مذكرة لمصلحة الضرائب للمطالبة بتغيير أسس المحاسبة الضريبية لتجار الذهب، نظرا لتذبذب أسعار الذهب بين الانخفاض والاستقرار والارتفاع على مدار الفترة الماضية.



وأضاف فرج في تصريحات خاصة، ان طريقة المحاسبة الضريبية حاليا تتم على أساس نسبة مئوية من سعر الذهب خلال فترة انخفاضه ، الا انها حاليا فى حالة ارتفاعه لا تلائم ، خاصة وان نسبة الأرباح لا تتناسب مع تلك النسبة الضريبية.



ولفت الى ان تلك الطريقة أدت الى توقف بعض التجار عن سداد المستحقات الضريبية للدولة نتيجة هذه المغالاة فى التقديرات الواقعة عليهم.

