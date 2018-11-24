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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: لا خلاف مع التنمية الصناعية حول ولاية الأراضى

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
كشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لا توجد أى خلافات حول ولاية الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة وتبعيتها بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت المصادر لـــــ"صدى البلد"، أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئتين فى 2012، فتقسيم الأراضى يتم بناء على قرارات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والذى يحدد نوعية المشروعات الصناعية المناسبة لكل منطقة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية توصيل المرافق السيادية وتقسيم الأراضى فيما تتولى التنمية الصناعية عملية التقييم والتأهيل الفنى للمصانع، ومتابعة المشروعات وكذا صيانة مرافق المناطق الصناعية بعد انتقالها لها وبدء المشروعات.

وتابعت المصادر، أن الأمر يتم بصورة طبيعية نخطط ونرفق الأراضى ثم ننقلها للتنمية الصناعية لتختار بين المصانع وتراجع تقييمها الفنى لتختار حسب شروطها المؤهلة للمصانع لبدء نشاطها.

وأكدت أنه تم ترفيق 3 ملايين متر مربع حتى أكتوبر الماضى بمدن "بدر والسادات" وجارى تسليمها تباعا، كما يتم تخطيط أراضٍ لإنشاء مناطق صناعية متنوعة ببعض مدن الصعيد خلال خطة العام المالى المقبل 2019 - 2020.
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